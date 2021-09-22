Пенсионерка в Кондопожском районе опрокинула ВАЗ

Женщина за рулем отечественного автомобиля не справилась с управлением и попала в аварию. В ГИБДД Карелии сообщили, что ДТП случилось 21 сентября.

Водитель ВАЗ ехала по региональной автодороге «Шуйская-Гирвас» и на 16-м километре опрокинулась в кювет. Это было в 21:20.

Что именно вызвало потерю управления легковушкой, предстоит выяснить. Машина перевернулась, травмы получил 53-летний пассажир ВАЗа, сама 62-летняя водитель не пострадала. // Фото: gorzavod