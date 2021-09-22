Погибший в ИВС Костомукши – это один из покалечивших человека в гараже

Задержанный, которого накануне нашли мертвым в камере костомукшинского ИВС, оказался одним из подозреваемых в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщил близкий к правоохранительным органам Карелии источник.

Он рассказал, что двое задержанных на днях зверски избили человека в гаражном кооперативе. Злодеи довели его до бессознательного состояния и ушли.

Мужчина выжил только чудом, потому что его вскоре обнаружила знакомая и вызвала бригаду медиков. В тяжелом состоянии жертву агрессоров доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося в изоляторе будут установлены в ходе доследственной проверки. Почему погиб заключенный, которого содержали в одиночной камере, предстоит выяснить. // Фото: Pixabay