В Пудоже 13-летний гонщик на мотоцикле врезался в иномарку

Вечером 21 сентября 13-летний подросток попал в аварию на федеральной трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск». В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что ДТП произошло на 439-м километре автодороги.

Подросток мчался на мотоцикле BSE 125, который не был зарегистрирован. Права управлять несовершеннолетний не имел. В 18:00 он выезжал со второстепенной дороги и нарушил правила.

Юный водитель не остановился, как требуют ПДД, в результате въехал в двигавшийся по главной дороге «Рено Сандеро».

В аварии пострадал сам мотоциклист. Ему оказали медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка. // Фото: источник