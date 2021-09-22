22 сентября 2021, 11:20
В Пудоже 13-летний гонщик на мотоцикле врезался в иномарку
Несовершеннолетний гнал по трассе на незарегистрированном транспортном средстве и пострадал в ДТП
Вечером 21 сентября 13-летний подросток попал в аварию на федеральной трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск». В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что ДТП произошло на 439-м километре автодороги.
Подросток мчался на мотоцикле BSE 125, который не был зарегистрирован. Права управлять несовершеннолетний не имел. В 18:00 он выезжал со второстепенной дороги и нарушил правила.
Юный водитель не остановился, как требуют ПДД, в результате въехал в двигавшийся по главной дороге «Рено Сандеро».
В аварии пострадал сам мотоциклист. Ему оказали медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка. // Фото: источник