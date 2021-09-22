Подросток в Петрозаводске украл тележку и на ней увез крышки 3-х люков

Ранее судимый подросток в Петрозаводске стал фигурантом еще одного дела. Его заподозрили в краже муниципальной собственности и принадлежащего трем гражданам имущества, сообщили в МВД Карелии.

Началось все с того, что женщина-бизнесмен обратилась в полицию по поводу похищения у нее тележки для перевозки крупногабаритных грузов. Ее индивидуальная предпринимательница около торговой точки на улице. В итоге понесла материальный ущерб в размере 17 400 рублей.

Кража попала на камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе. Личность подозреваемого установили. На допросах задержанный подросток признался в других хищениях.

Он рассказал, что украл три канализационных люка, находящихся в собственности города.

Причиненный ущерб составил 9 300 рублей.

Юноша признался, что перевез люки в пункт приема металлолома на похищенной ранее тележке и продал.

Таким же образом молодой человек поступил с незаконно добытыми им аккумуляторными батареями для автомобилей. Собственникам автотранспортных средств был причинён материальный ущерб на общую сумму не менее 16 000 рублей.

В настоящее время фигуранта проверяют на причастность к другим противоправным деяниям. // Фото: storage.myseldon.com