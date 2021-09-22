22 сентября 2021, 10:56
Погибшего в камере в Костомукше мужчину пытались реанимировать
Стали известны подробности смерти заключенного в карельском изоляторе
После гибели мужчины в камере изолятора временного содержания в Костомукше доследственную проверку начал СУ СКР по Карелии. На теле погибшего были телесные повреждения, хотя он сидел в «одиночке», передает ТАСС, ссылаясь на следователей.
- Предварительно установлено, что ночью 21 сентября в камере изолятора временного содержания ОМВД России по городу Костомукше с телесными повреждениями обнаружено тело мужчины, - сказано в сообщении.
В МВД по республике рассказали, что мужчина был в одиночной камере. С телесными повреждениями его нашел во время обхода дежурный.
В ИВС вызвали врачей скорой помощи. Медики пытались провести реанимацию, но задержанный не выжил.
В МВД проведут служебную проверку по факту случившегося. // Фото: СУ СКР по Карелии