Мужчина чудом выжил после жестокого избиения в гараже в Карелии

В Костомукше возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после обнаружения в гаражном кооперативе избитого до полусмерти мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел 17 сентября в одном из гаражей города. По версии следствия, двое мужчин возрастов 23 года и 25 лет напали на своего знакомого и на фоне личной неприязни жестоко избили его. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, молодые люди покинули место преступления. Избитый мужчина выжил лишь благодаря тому, что его вскоре нашла знакомая, затем ему была оказана быстрая и квалифицированная медицинская помощь. Сейчас потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители смогли оперативно задержать подозреваемых. Сейчас решается вопрос о заключении их под стражу. Обстоятельства происшествия выясняются. Фото mk.ru