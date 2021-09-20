Полиция Петрозаводска объявила в розыск скрывшегося от суда мужчину

Полицией Петрозаводска объявлен в розыск Дмитрий Мелехеда 1984 года рождения. Ориентировка появилась на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении кражи. В настоящее время он скрывается от суда.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого человека, просят звонить по номеру телефона: 8 921 224 10 63 или 02. Конфиденциальность гарантируется.