20 сентября 2021, 16:32
Происшествия

Полиция Петрозаводска объявила в розыск скрывшегося от суда мужчину

Стражи порядка просят помощи у горожан в розыске возможного злодея

Полицией Петрозаводска объявлен в розыск Дмитрий Мелехеда 1984 года рождения. Ориентировка появилась на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот мужчина подозревается в совершении кражи. В настоящее время он скрывается от суда.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого человека, просят звонить по номеру телефона: 8 921 224 10 63 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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дмитрий мелехеда
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