04 мая 2022, 09:42
Пенсионерка в Кеми сожгла чужой кошелек, а деньги потратила
Пожилая женщина стала фигуранткой уголовного дела
Жительница Кеми лишилась 18 500 рублей. Деньги лежали в кошельке, который пропал, когда 57-летняя горожанка ходила в магазин, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники угрозыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что потерпевшая забыла кошелек в корзине с продуктами, когда оплатила их на кассе.
Когда она ушла из торговой точки, 62-летняя посетительница взяла чужой кошелек.
Личность женщины установили. Оказалось, все 18 500 она истратила, а кошелек сожгла. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: harutmovsisyan/ pixabay.com