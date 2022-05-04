Пенсионерка в Кеми сожгла чужой кошелек, а деньги потратила

Жительница Кеми лишилась 18 500 рублей. Деньги лежали в кошельке, который пропал, когда 57-летняя горожанка ходила в магазин, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что потерпевшая забыла кошелек в корзине с продуктами, когда оплатила их на кассе.

Когда она ушла из торговой точки, 62-летняя посетительница взяла чужой кошелек.

Личность женщины установили. Оказалось, все 18 500 она истратила, а кошелек сожгла. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: harutmovsisyan/ pixabay.com