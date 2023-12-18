Пенсионерка в Харлу почти год одна жила в сгоревшем аварийном доме

Пенсионерка в поселке Харлу Питкярантского района вынуждена была жить в сгоревшем доме. Его признали аварийным после пожара, который произошел в декабре прошлого года¸ сообщили в прокуратуре Карелии.

Все соседи давно переехали в благоустроенное жилье, а пожилой женщине так и не дали квартиру. Срок расселения определили до конца 2033 года, однако прокуратура признала неэффективной работу районной администрации по подбору жилья.

В адрес главы администрации Питкярантского района внесли представление и потребовали устранить нарушения жилищного законодательства. После этого для маневренного фонда приобрели несколько жилых помещений.

Переселение в них производится только в заявительном порядке, поэтому прокуратура района помогла женщине собрать необходимые документы и встать на учет в качестве нуждающейся в жилье. В ноябре пенсионерка переехала в благоустроенную квартиру. // фото: Anestiev/ pixabay.com