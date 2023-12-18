В Салми не могут «домучить» очистные сооружения

В поселке Салми никак не могут завершить реконструкцию канализационно-очистных сооружений. При обсуждении бюджета на 2024 год было предложено вновь выделить деньги на завершение данного объекта.

«Деньги по Салми были выделены, освоены. Потом сказали, что нам не хватило 10 миллионов на 2023 год. Добавили. Я слежу за этими очистными сооружениями в Салми каждую неделю»,

- сказал депутат ЗС РК Михаил Уханов, комментируя предложение о выделении очередной суммы.

По его информации, несмотря на то что работы профинансированы, серьезных изменений на объекте не произошло. Предприниматели устроили в посещении КОС склад. Что происходит в Салми? Подробности читайте здесь.