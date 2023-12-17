«Полное безобразие» за бюджетный счет

Текст: Антонина Кябелева, фото предоставлено жителями Салми

Во время обсуждения поправок в бюджет Карелии на 2024 год депутат ЗС РК Михаил Уханов не смог сдержаться при упоминании о реконструкции канализационно-очистных сооружений (КОС) в поселке Салми Питкярантского района. Мы попытались разобраться в этой теме и выяснили немало весьма странных деталей.

С предложением предусмотреть 2,4 миллиона рублей в бюджете Карелии на 2024 год для ввода в эксплуатацию КОС в Салми выступил депутат Владимир Кванин.

«Полное безобразие творится по канализационно-очистным сооружениям в Республике Карелия»,

- прокомментировал эту поправку Михаил Уханов.

В 2022 году были выделены бюджетные средства на реконструкцию КОС в Повенце, Шуе и Салми.

«Деньги по Салми были выделены, освоены. Потом сказали, что нам не хватило 10 миллионов на 2023 год. Добавили. Я слежу за этими очистными сооружениями в Салми каждую неделю»,

- сказал Уханов.

По его информации, несмотря на выделение 10 миллионов рублей, серьезных изменений на объекте не произошло. Предприниматели устроили в посещении КОС склад. Михаил Уханов сообщил, что в последние пять месяцев практически никаких работ на очистных сооружениях не проводилось. Он сравнил Карелию с Ленинградской областью, где в последнее время введено в строй 53 новых объекта по очистке канализационных стоков в поселках, расположенных вокруг Ладожского озера. «У нас ноль в Карелии», - резюмировал Уханов.

Нам удалось связаться с жителем Салми Дмитрием, который рассказал, что происходит в поселке.

«Сейчас на объекте все засыпано снегом. Сугробы, в землю бочки врыты, и больше ничего»,

- рассказал Дмитрий.

По его словам, работы проводились летом, но с тех пор никаких «телодвижений» на КОС не заметно. В поселке ссылаются на информацию, полученную от работников, задействованных на реконструкции КОС. Рассказывают, что работникам нерегулярно платили зарплату, и те банально разбежались.

Между тем экологическая ситуация в Салми, по словам граждан, катастрофическая.

«Вонища стоит такая, что дышать невозможно. Канализация стекает в реку Тулему, которая является нерестовой. В нее заходят разные виды рыб, начиная с корюшки и заканчивая лососем»,

- сказал Дмитрий.

Тулема впадает в Ладожское озеро, так что канализационные стоки в результате попадают в Ладогу. Причем эта ситуация длится уже несколько лет. В Салми, рассказали жители поселка, расположено пять двухэтажных многоквартирных домов, один трехэтажный дом, детский сад. Все эти здания подключены к общей канализации, и стоки благополучно сбрасывают в реку. Раньше в поселке были очистные сооружения, но они разрушены и заброшены. Дмитрий сказал, что ориентировочно пять лет назад старая очистная станция перестала функционировать, и канализация потекла в реку.

«Люди очень переживают из-за этого. Как не переживать? Вы представляете, летом люди приходят на пляж, а он находится недалеко от насосной станции, которая тоже на берегу и должна все это перекачивать в специальные резервуары. Станция не работает. Люди приходят купаться, а вокруг жуткая вонь стоит»,

- заметил Дмитрий.

Судя по открытым данным, реконструкцией КОС в Салми занимается петрозаводская компания ООО «ЖБИ». В связи с тем, что открытый конкурс не состоялся, БУ РК «Дирекция по строительству РК» заключило в марте 2022 года контракт с ООО «ЖБИ» по схеме единственного поставщика, то есть в обход аукциона. Первоначально сумма контракта составляла 30,8 миллиона рублей. Компании должны были выплатить аванс в размере 30% суммы контракта.

В июне 2022 года было заключено дополнительное соглашение, согласно которому сумму контракта увеличили до 39,191 миллиона рублей, а авансовый платеж возрос до 50% суммы контракта.

Работы ООО «ЖБИ» обязалось завершить до 31 декабря 2023 года.

На сегодняшний день, во всяком случае такая информация размещена на официальном сайте госзакупок, из 39,191 миллиона рублей подрядчику выплачено 33,1 миллиона рублей, а обязательств компания исполнила всего на 27 миллионов рублей. Другими словами, ООО «ЖБИ» пока официально не смогла подтвердить выполнение работ на все те средства, которые ей уже выплатили из бюджета.

Но больше всего лично меня поразило допсоглашение, которое было заключено между Дирекцией по строительству и ООО «ЖБИ» в январе 2023 года. В нем сроки исполнения работ излагаются в новой и весьма оригинальной редакции. В прежнем варианте договора подрядчик должен был завершить работы до 31 декабря 2023 года.

А в новой редакции окончание работ запланировано до 31 декабря 2023 года или «до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Вдумайтесь! Фактически Дирекция по строительству разрешила подрядчику валандаться с реконструкцией КОС, образно говоря, до полного изнеможения жителей поселка, или же до полной потери терпения со стороны карельских депутатов.

Откровенно говоря, я еще не встречала столь странных условий контракта в ситуации, когда речь идет о расходовании бюджетных средств. При таком подходе ООО «ЖБИ» еще не раз может попросить выделения средств для завершения реконструкции, как угодно долго тянуть с завершением работ и не бояться штрафных санкций. Формулировка «до полного исполнения сторонами своих обязательств» - это что-то новенькое. Не знаю, относится ли это к ноу-хау карельских чиновников, или это общероссийская «разработка», но с подобным подходом Карелия может навсегда остаться регионом, где реализация даже незначительных проектов растягивается на долгие годы. Вот интересно: что об этом могут сказать правоохранительные и надзорные органы?..