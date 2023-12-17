17 декабря 2023, 16:20
Рождественские подарки из России будут конфискованы в Европе
Таможня ФРГ распространит санкции на рождественские подарки
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России, сообщает ТАСС.
Это связано с необходимостью соблюдать санкции, заявили представители таможни. Под ограничения попадают вещи из целлюлозы и бумаги, дерева, камней и драгоценных металлов, а также пластмассы.
Таким образом, книги, косметика и игрушки могут остаться на пунктах пограничного контроля. // Фото: pch.vector / Freepik