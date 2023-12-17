Распространяются новые виды мошенничества с пятитысячной купюрой

Пятитысячные купюры стали предметом новых видов мошенничества, пишет РИА Новости. Об опасности россиян предупреждают эксперты.

Один из вариантов: «сотрудник ЦБ» звонит гражданину и сообщает, что необходимо проверить подлинность новых купюр пятитысячного достоинства.

Далее мошенник предлагает установить приложение для проверки на подлинность наличных денег. В действительности это фишинговый софт, который обеспечивает аферистам доступ ко всем устройствам и позволяет снять деньги со счетов жертвы.

По данным эксперта, используется и личный контакт: преступники ходят по квартирам под видом спецработников, предлагающих поменять «старые» купюры на новые - разумеется, поддельные. При этом они могут «по пути» и ограбить квартиру.

Специалисты напоминают, что Банк России, будучи надзорным органом, не работает с населением напрямую, а обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. Никакой необходимости что-либо менять нет. // Фото: Freepik