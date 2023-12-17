17 декабря 2023, 14:29
Общество

Назван новогодний подарок, который может принести неприятности

Рекомендации «Роспотребнадзора» по выбору сладких новогодних подарков

Управление «Роспотребнадзора» по Республике Карелия выпустилj рекомендацию по выбору сладких новогодних подарков для детей.

Специалисты советуют приобретать подарки только в местах организованной торговли и ни в коем случае не пользуйтесь услугами продавцов на стихийных рынках, у случайных лиц.

Обращайте внимание на упаковку. Она должна быть не только красочной, но и герметичной. Если подарок помещён в мягкую игрушку, то необходимо ознакомиться с маркировкой на русском языке, которая должна в обязательном порядке там присутствовать. Если в состав кондитерского набора входит детская игрушка, то она должна быть безопасной и обязательно упакованной и также иметь маркировку. Маркировка должна быть чёткой, легко читаемой, на русском языке.

Внимательно ознакомьтесь с составом подарка. Он не должен содержать скоропортящихся продуктов, таких как молочные продукты (десерт, йогурт, творожный сырок), мучные изделий с отделкой кремом и т.п. Эти продукты необходимо хранить в холодильнике при температуре хранения от плюс 2 до плюс 6 градусов, в противном случае их употребление может привести к пищевому отравлению.

При выборе подарка рекомендуем предпочтение отдавать наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов.

Помните, что новогодний подарок, в случае если он оказался некачественным (с нарушением целостности упаковки, отсутствием маркировки, нарушением условий хранения и т.п.), подлежит возврату или обмену. Потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчетом цены. // Фото: vecstock / Freepik

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