Назван новогодний подарок, который может принести неприятности

Управление «Роспотребнадзора» по Республике Карелия выпустилj рекомендацию по выбору сладких новогодних подарков для детей.

Специалисты советуют приобретать подарки только в местах организованной торговли и ни в коем случае не пользуйтесь услугами продавцов на стихийных рынках, у случайных лиц.

Обращайте внимание на упаковку. Она должна быть не только красочной, но и герметичной. Если подарок помещён в мягкую игрушку, то необходимо ознакомиться с маркировкой на русском языке, которая должна в обязательном порядке там присутствовать. Если в состав кондитерского набора входит детская игрушка, то она должна быть безопасной и обязательно упакованной и также иметь маркировку. Маркировка должна быть чёткой, легко читаемой, на русском языке.

Внимательно ознакомьтесь с составом подарка. Он не должен содержать скоропортящихся продуктов, таких как молочные продукты (десерт, йогурт, творожный сырок), мучные изделий с отделкой кремом и т.п. Эти продукты необходимо хранить в холодильнике при температуре хранения от плюс 2 до плюс 6 градусов, в противном случае их употребление может привести к пищевому отравлению.

При выборе подарка рекомендуем предпочтение отдавать наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов.

Помните, что новогодний подарок, в случае если он оказался некачественным (с нарушением целостности упаковки, отсутствием маркировки, нарушением условий хранения и т.п.), подлежит возврату или обмену. Потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчетом цены. // Фото: vecstock / Freepik