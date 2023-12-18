18 декабря 2023, 09:12
Общество

Массовые проверки ждут водителей в Петрозаводске

На улицах карельской столицы будут искать нетрезвых автомобилистов

В течение двух дней в Петрозаводске инспекторы ДПС будут искать пьяных за рулем. Рейд продлится 18 и 19 декабря, сообщили в Госавтоинспекции.

Традиционно «Контроль трезвости» проводят, чтобы предотвратить ДТП с пьяными водителями.

За 11 месяцев текущего года в Петрозаводске произошло уже 12 аварий. В этих ДТП четыре человека погибли, а 16 получили травмы. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
контроль трезвости