Массовые проверки ждут водителей в Петрозаводске

В течение двух дней в Петрозаводске инспекторы ДПС будут искать пьяных за рулем. Рейд продлится 18 и 19 декабря, сообщили в Госавтоинспекции.

Традиционно «Контроль трезвости» проводят, чтобы предотвратить ДТП с пьяными водителями.

За 11 месяцев текущего года в Петрозаводске произошло уже 12 аварий. В этих ДТП четыре человека погибли, а 16 получили травмы. // фото: ГИБДД Петрозаводска