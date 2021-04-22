Пенсионерка случайно выпила моющее средство и умерла

В Москве пенсионерка выпила по ошибке моющее средство и скончалась от ожогов внутренностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля. 84-летняя женщина поступила в одну из больниц столицы с химическими ожогами пищевода и желудка. Врачи не смогли ее спасти.

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти пожилой москвички. По предварительным данным, причиной ее гибели стали ожоги, полученные после употребления моющего средства, предназначавшегося для уборки. Фото kraski-net.ru