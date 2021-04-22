Татьяна Москалькова переназначена на пост омбудсмена

Госдума поддержала кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека. Об этом сообщает ТАСС.

Единственным конкурентом Москальковой был первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР.

В итоге за действующего омбудсмена проголосовали 367 депутатов из 411 присутствовавших. Таким образом, Татьяна Москалькова получила 2/3 голосов, необходимых для утверждения на эту должность.

На посту уполномоченного по правам человека чиновница трудится с 2016 года. Фото tass.ru