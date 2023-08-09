Пенсионерка отдала полмиллиона, услышав заплаканный голос «внучки»

85-летняя беломорчанка лишилась всех сбережений после телефонного разговора с аферистами. Старушку обманули по старой схеме, когда проходимцы рассказывают о попавшем в передрягу близком человеке.

Мошенник под видом следователя сообщил о неприятностях у внучки, на заднем фоне слышался плач, рассказали в пресс-службе регионального МВД. Старушка приняла женский голос в трубке за родственницу, которая просила помочь избежать наказание за ДТП и оплатить лечение пострадавшего. Старушка не могла не помочь и безропотно отдала полмиллиона подъехавшему курьеру.

Родственнице она позвонила чуть позже, ей очень хотелось узнать, как разрешилась возникшая ситуация. Внучка открыла бабушке правду, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников пытаются установить.