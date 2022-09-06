Пенсионерка из Петрозаводска искала работу и была обманута мошенником

В полицию Петрозаводска обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что лишилась крупной суммы из-за мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина пояснила, что пыталась найти работу в Интернете. Ей позвонил некий мужчина и предложил поработать сиделкой для его тяжелобольной матери. Горожанка согласилась. Приступать нужно было сразу же. Мужчина попросил пенсионерку купить продукты и перевел 4500 рублей. Правда, затем он позвонил и сообщил, что по ошибке отправил на 40 000 рублей больше. Увидев соответствующее смс-сообщение, петрозаводчанка без раздумий пошла в банк и перевела эти деньги на продиктованный счет. Только после этого она поняла, что отправила свои собственные деньги, а смс-ка была липовой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего. Фото: unsplash.com