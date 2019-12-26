Пенсионера госпитализировали после ДТП на трассе в Карелии

Вчера вечером водитель автомашины «Дэу Нэксия» сбил пенсионера, переходящего автодорогу не по пешеходному переходу. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Сортавала».

«В 18:50 на 262 км (+990м) федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 30-летний водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» совершил наезд на 70-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости»,

- сообщается в сводке Госавтоинспекции.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, трагическая авария с участием пешехода и внедорожника «УАЗ Патриот» произошла вчера в 12:09 на проспекте Александра Невского. У дома №73 водитель УАЗа сбил пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм 48-летняя женщина скончалась.