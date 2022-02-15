Пенсионер ударил вилами своего знакомого в Карелии

В Сортавале помощь медиков потребовалась 37-летнему мужчине. Он получил травмы в одном из поселков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ситуации разобрался участковый. Выяснилось, что между пострадавшим и его 61-летним знакомым произошел конфликт. Пенсионер схватил вилы и ударил ими товарища. Удар пришелся по левой руке. Пострадавший был вынужден обратиться к медикам, травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/Gyura88