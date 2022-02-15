15 февраля 2022, 14:24
Пенсионер ударил вилами своего знакомого в Карелии
Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью возбуждено в Сортавале
В Сортавале помощь медиков потребовалась 37-летнему мужчине. Он получил травмы в одном из поселков, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В ситуации разобрался участковый. Выяснилось, что между пострадавшим и его 61-летним знакомым произошел конфликт. Пенсионер схватил вилы и ударил ими товарища. Удар пришелся по левой руке. Пострадавший был вынужден обратиться к медикам, травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/Gyura88