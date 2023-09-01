01 сентября 2023, 12:42
Пенсионер продавал станок и лишился денег
Петрозаводчанин назвал код из SMS и «подарил» мошеннику 60 тысяч рублей
Пенсионер в Петрозаводске пытался продать деревообрабатывающий станок и наткнулся на мошенников. В итоге мужчина не получил деньги, а потерял, сообщили в МВД Карелии.
Покупатель сказал, что ему нужны данные банковской карты и подтверждающие коды из SMS для перевода денег.
Пенсионер предоставил все эти данные и сразу же лишился более 60 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку. // фото: freepik.com