Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на Ладоге

По факту гибели 32-летнего мужчины в Ладожском озере следователи организовали проверку.

25 августа, как предварительно установили в Следкоме, мужчина пропал после купания в заливе Харвионлампи вблизи поселка Харвиа. О его исчезновении заявила супруга. 31 августа тело мужчины обнаружили водолазы. Погибшего подняли с глубины 5 метров. На теле погибшего не было следов насильственной смерти.

Следователи осмотрели место трагедии, обстоятельства случившегося устанавливаются. // фото из VK-сообщества СУ СК по Карелии