01 сентября 2023, 12:26
Происшествия

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на Ладоге

Мужчина ушел купаться и пропал, спустя шесть дней его тело нашли на глубине

По факту гибели 32-летнего мужчины в Ладожском озере следователи организовали проверку.

25 августа, как предварительно установили в Следкоме, мужчина пропал после купания в заливе Харвионлампи вблизи поселка Харвиа. О его исчезновении заявила супруга. 31 августа тело мужчины обнаружили водолазы. Погибшего подняли с глубины 5 метров. На теле погибшего не было следов насильственной смерти.

Следователи осмотрели место трагедии, обстоятельства случившегося устанавливаются. // фото из VK-сообщества СУ СК по Карелии

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Метки: 
новости Карелии
следователи
Ладога