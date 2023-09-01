01 сентября 2023, 12:15
Главу филиала крупной фирмы в Карелии уличили в разглашении гостайны
Сотрудники УФСБ выяснили, что руководитель наговорил лишнего при заключении договоров
Сотрудники УФСБ в Карелии выявили и пресекли противоправную деятельность руководителя карельского филиала крупной компании по предоставлению цифровых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении этого сотрудника возбудили уголовное дело о разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Он разгласил сведения при подготовке, согласовании и заключении договоров на оказание услуг по ремонту объектов известного предприятия с другими хозяйствующими субъектами.
Верховный суд Карелии приговорил руководителя к двум годам лишения свободы условно. // фото: succo/ pixabay.com