Главу филиала крупной фирмы в Карелии уличили в разглашении гостайны

Сотрудники УФСБ в Карелии выявили и пресекли противоправную деятельность руководителя карельского филиала крупной компании по предоставлению цифровых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении этого сотрудника возбудили уголовное дело о разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Он разгласил сведения при подготовке, согласовании и заключении договоров на оказание услуг по ремонту объектов известного предприятия с другими хозяйствующими субъектами.

Верховный суд Карелии приговорил руководителя к двум годам лишения свободы условно. // фото: succo/ pixabay.com