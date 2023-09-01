Мужчина утонул в Карелии

Мужчина погиб в Карелии. Инцидент случился в Лахденпохском районе на базе отдыха «Хутор Салокюля», сообщается в паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы».

25 августа нетрезвый мужчина пошел купаться, но на берег не вышел. Его начали искать, но поиски силами МЧС не принесли результата.

Водолазы с помощью гидролокатора нашли погибшего мужчину на глубине 5 метров. Поисковые работы отняли у специалистов 10 минут. Несмотря на нулевую видимость, погибшего нашли и подняли на поверхность. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»