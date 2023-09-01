Грузовик «Мерседес» завалился в кювет на трассе в Карелии

В последний день уходящего лета очевидцы запечатлели последствия аварии на федеральной трассе между Сортавалой и Лахденпохьей. Судя по кадрам, ДТП произошло на повороте.

Грузовик «Мерседес» завалился на бок. По сообщению VK-паблика «Сортавала City», госномер транспортного средства указывает на регистрацию в Алтайском крае. // фото скриншот видео сообщества «Сортавала City»