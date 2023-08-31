Мужчина получил тяжелую травму на работе в Петрозаводске

Государственная инспекция труда провела расследование несчастного случая, произошедшего с сотрудником одной из фирм Петрозаводска, занимающейся поставкой металлопроката.

В один из дней при погрузке продукции лист металла упал на ногу стропальщику. В результате мужчина получил травму, которая была квалифицирована как тяжелая.

По данным госинспекции труда, причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ. Также имело место нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда. // Фото: unsplash.com / Umit Yildirim