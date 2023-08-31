31 августа 2023, 19:16
Пропавшего мужчину будут искать на озере в Карелии
Добровольцев ищут для поисков 41-летнего Александра Симанова
В Карелии 1 сентября пройдут поиски бесследно пропавшего 41-летнего Александра Симанова. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Поиски будут вестись на озере Среднее Куйто в Калевальском районе. Сбор на месте в 9 часов утра. Координаты точки сбора: 65.172191, 31.461770.
Для поисков нужны судоводители со своими лодками, операторы эхолота, дайверы и водолазы со своим снаряжением для погружения, а также люди, обеспечивающие страховку. // Фото «Петрозаводск говорит»