Автомобили столкнулись на опасном перекрестке в Петрозаводске

Утром 31 августа в Петрозаводске на пересечении улиц Онежской флотилии и Ключевой произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 10:45. На кадрах видно, как автомобиль остановился на перекрестке, чтобы пропустить транспортное средство. В это время сзади в него влетела другая машина.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru, ролик опубликован в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии»