Горячая вода пропала в домах в центре Петрозаводска

Сегодня в 14:10 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в домах на центральных улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, проблемы с водоснабжением возникли в зданиях на проспекте Ленина, на улицах Энгельса, Герцена и Красной. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения воды в дома горожан не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»