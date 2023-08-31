31 августа 2023, 15:51
Происшествия

Горячая вода пропала в домах в центре Петрозаводска

Коммунальные службы устраняют повреждение на сетях в карельской столице

Сегодня в 14:10 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в домах на центральных улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, проблемы с водоснабжением возникли в зданиях на проспекте Ленина, на улицах Энгельса, Герцена и Красной. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения воды в дома горожан не называется. // Фото «Петрозаводск говорит»

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