Пенсионер из Карелии отдал все сбережения мошенникам

В полицию Костомукши обратился 63-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что ему позвонили с незнакомого номера. Собеседники убедили горожанина, что его деньги в опасности. Требовалось срочно снять их и перевести на некий безопасный счет. Пенсионер обналичил все сбережения - 475 тысяч рублей - и отправил эти деньги злодеям.

Преступники захотели большего и отправили пожилого человека оформлять кредит на 600 тысяч рублей. Но заявка мужчины не была одобрена.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann