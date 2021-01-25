Педагог из Петрозаводска борется за звание лучшего учителя страны

В Волгограде проходит финальный этап всероссийского конкурса «Учитель года России». За почетное звание борются 85 педагогов. Карелию представляет преподаватель истории гимназии № 17 Григорий Сузи, сообщает пресс-центр мэрии.

Учителей ждет традиционные испытания – «Методическая мастерская» и «Урок». По их результатам жюри определит 15 лауреатов, которые проведут классные часы и занятия в формате мастер-класса.

Пятерых финалистов пригласят на пресс-конференцию. Победитель станет известен 2 февраля. (фото пресс-центр администрации города)