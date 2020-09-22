Петрозаводчанка участвует в конкурсе «Самая красивая девочка России»

В России стартовал онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России». На этапе зрительского голосования, который продлится до конца декабря, участницы должны выполнять экспресс-задания и набирать баллы, которые позволят пройти в полуфинал.

За корону самой красивой девочки решила побороться и 8-летняя петрозаводчанка Виктория Герасимова.

«Вика слабослышащая девочка, ходит в школу для слабослышащих, там ей очень нравится, особенно математика. Вика очень активная, добрая, веселая девочка, очень любит детей, особенно маленьких, мечтает о кошке. Любит снимать себя на видео, фотографироваться, позировать.

Хочется, чтоб у моей доченьки случилось что-то хорошее и приятное. Да, там все девочки красивые. Все заслуживают, но это конкурс. Если Вика выиграет его, или хотя бы получит Кубок, то может это ей в чем-то поможет в дальнейшем, в жизни. Поддержите, пожалуйста, мою девочку!»,

- говорит мама Александра Герасимова.

Проголосовать за Викторию можно по этой ссылке.

«Наш первый экспресс-конкурс! Очень волновались! Впервые снимали себя на видео»: