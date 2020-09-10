Американский город учредил праздник в честь карельской ладьи

День 9 сентября в американском городе Дулут, побратиме Петрозаводска, провозглашен Днем ладьи - в честь совершающей кругосветное путешествие ладьи "Пилигрим", построенной в Петрозаводске. Заявление мэра Эмили Ларсон опубликовало в среду на своей странице в Twitter российское посольство в США.

"Смелое кругосветное морское плавание капитана [судна] Сергея Синельника и его команды, начавшееся в Петрозаводске, находится в самом разгаре", - цитирует Ларсон ТАСС. По ее словам, капитан и экипаж "Пилигрима" "тронули тысячи жителей города Дулут работой со СМИ и экскурсиями на ладью, выступая высоко ценимыми послами глобального взаимопонимания и солидарности".

"Пилигрим" планирует остаться в побратиме Петрозаводска до зимы, а мае, когда возобновиться навигация, продолжить кругосветку.

Напомним, в кругосветную экспедицию “Пилигрим” отправился из карельской столицы в июле 2017-го. За три года ладья побывала в Финляндии, Дании, Бельгии, Франции, Германии, по пути в США посетила Испанию, Португалию, Канарские и Карибские острова.

Несколько дней назад капитан «Пилигрима» рассказал, как ладью принимают в Дулуте.