Капитан карельской ладьи «Пилигрим» рассказал о пребывании в Дулуте

Без малого неделю построенное в Петрозаводске судно «Полигрим» находится в американском Дулуте, где пришвартовалось перед тем, как продолжить свое кругосветное путешествие.

Капитан "Пилигрима", заслуженный путешественник России Сергей Синельник рассказал каналу «Сампо ТВ» о том, какие варианты дальнейшего путешествия выбирает и как экипажу живется в Дулуте.

По его словам, к ладье и экипажу в городе пристальное внимание, имеется много поклонников, в интернете местными журналистами даже ведутся репортажи, имеющие большую популярность.

Напомним, в кругосветную экспедицию “Пилигрим” отправился из карельской столицы в июле 2017-го. За три года ладья побывала в Финляндии, Дании, Бельгии, Франции, Германии, по пути в США посетила Испанию, Португалию, Канарские и Карибские острова.