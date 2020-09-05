Уточнены правила въезда россиян в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Ассоциация туроператоров России разъяснила правила, по которым жители России смогут въезжать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, сообщают РИА Новости.

Обязательным и главным условием станет тест на коронавирус. Египет и Мальдивы требуют, чтобы анализ был сделан не позже 72 часов до момента въезда в страну, а ОАЭ — не позднее, чем за 96 часов. Важно, что срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.

Наличие справки, выданной в России станет не единственным испытанием. «После прилета в ОАЭ россияне должны будут сдать еще один ПЦР-тест на COVID-19. На Мальдивах дополнительный тест стоимостью около ста долларов потребуется только при обнаружении симптомов ОРВИ», - пишет агентство.

Важен и тот момент, что «для прилетающих в Каир российская справка должна быть на английском или арабском языке, в электронном или бумажном виде, а для туристов в Дубае — на английском языке и обязательно в печатном варианте».

В какую из трех стран россияне полетели, им будет необходима страховка, покрывающая лечение COVID-19.

Некоторые авиакомпании начинают включать ее в стоимость билета. Туристам этот момент необходимо уточнять при покупке билета.

Напомним, о возобновлении международного авиасообщения со следующими странами стало известно 3 сентября.