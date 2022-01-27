Патрушеву в Карелии вручили орден

В четверг, 27 января, секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву вручили в Петрозаводске высшую награду региона. О награждении сообщили в пресс-службе главы республики.

Губернатор Артур Парфенчиков вручил ему орден «Сампо» за большой личный вклад в социально-экономическое развитие Карелии.

Патрушев руководил работой Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. Благодаря работе Госкомиссии были построены Президентское кадетское училище, новый терминал аэропорта, перинатальный центр, Музей карельского фронта. На Онежском тракторном заводе запущено производство лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего», также ведется модернизация судостроительно-судоремонтного завода, в Кондопоге создано училище Олимпийского резерва. (фото пресс-служба главы РК)