Парфенчиков боится потерять рычаг влияния на "неправильные холдинги"

Текст и фото: Антонина Кябелева

26 января глава РК Артур Парфенчиков встретился с собственником и директором АО «Олонецкий молочный комбинат» (ОМК) Ольгой Раздрогиной и исполнительным директором предприятия Светланой Скворцовой. Речь на встрече вновь пошла о желании комбината приобрести в собственность имущественный комплекс, где находится молочное производство, и об упорном не совсем понятном нежелании правительства продавать государственные «стены».

Для того чтобы понять истинный смысл происходящего и степень цинизма чиновников, необходимо напомнить некоторые детали этой старой истории. Уверена, что молочный комбинат, который сейчас арендует у правительства имущественный комплекс в Олонце, давным-давно сумел бы выкупить никому, кроме предприятия, не нужные «стены», если бы не личность Василия Попова. Считается, что ОМК – это главный финансовый актив опального бизнесмена, получившего убежище в Финляндии, бывшего депутата ЗС РК, в прошлом лидера карельского отделения партии «Яблоко» Василия Попова.

Для правительства Карелии, вне зависимости от личности губернатора, ситуацию усугубляет тот факт, что в «активе» у Попова есть серьезный информационный ресурс в виде газеты «Губерния» и нескольких интернет-сайтов. Причем весьма эффективных. Когда осенью прошлого года министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов распорядился перенаправить молоко из государственных карельских совхозов в соседнюю Вологодскую область, поставив на грань выживания ОМК и петрозаводский молкомбинат «Славмо», степень влияния прессы на настроения жителей республики стала очевидной. Информационное «сражение» правительство с треском проиграло и было вынуждено вернуть молочные потоки на местные комбинаты.

Артур Парфенчиков долгое время отказывался от переговоров с руководством ОМК, ссылаясь на то, что будет разговаривать только с собственником предприятия. И вот, когда единоличным собственником предприятия стала Ольга Раздрогина, сестра Василия Попова, увиливать от встречи стало просто неприлично.

На встрече с губернатором Ольга Раздрогина повторила, что в настоящий момент главная проблема, тормозящая развитие ОМК, - это необходимость арендовать у государства имущественный комплекс.

«В первую очередь, нам нужно выкупить стены предприятия для того, чтобы нам дальше делать реконструкцию. В арендованное помещение не имеет смысла вкладывать деньги и расширяться. В любой момент вы можете прекратить нам аренду помещения, и мы не сможем дальше развиваться»,

- сказала она.

Присутствовавший на встрече Владимир Лабинов напомнил, что Карелия обеспечивает себя молочной продукцией лишь на 40 процентов. Он выразил обеспокоенность тем, что из Карелии часть молока вывозится на переработку в другие регионы, хотя совсем недавно лично давал указания директорам государственных совхозов отправлять сырье за пределы республики. В недавнем прошлом в качестве главного условия продажи ОМК арендуемых помещений правительство выдвигало требование о том, чтобы комбинат занялся производством молока и приобрел в собственность молочное хозяйство. В 2021 году комбинат выкупил молочную ферму в Янишполе. У правительства тут же появились новые требования.

«Нам бы хотелось, чтобы молочные заводы имели устойчивый рынок поставок сырого молока через создание собственной сырьевой базы»,

- сказал Лабинов.

По его мнению, молокоперерабатывающие предприятия должны обеспечить себя собственным сырьем хотя бы на половину. Министр заметил, что ферма в Янишполе производит 1,5 тонны молока в сутки. Но, по его мнению, это не решает проблемы создания сырьевой базы. По подсчетам Лабинова, ОМК должен обеспечивать себя сырьем на собственных фермах в объеме 20-25 тонн в сутки.

«Это не прихоть, это тенденция, которая сегодня характеризует деятельность большинства российских заводов»,

- заметил он.

Губернатор предположил, что в Карелию могут прийти инвесторы, которым правительство «не сможет помешать» скупить молочные фермы. В этом случае, рисовал страшную картину губернатор, сырье уйдет на переработку в другие регионы. Сложно сказать, откуда у руководителя республики появились столь серьезные опасения. Ведь пока инвесторы предпочитают спешно покидать республику, обрекая власть на необходимость выкупать полуразорившиеся хозяйства. Об инвесторах, "которые придут", мы уже давно устали слушать. Ау, инвесторы! Где вы?..

Артур Парфенчиков считает, что ОМК нужно строить новое здание завода, а не реконструировать старое. Он, ссылаясь на беседы со специалистами, уверовал в то, что предприятия, перерабатывающая меньше 150 тонн молока в сутки, «это, вообще, не экономика».

«Понятно, что есть индивидуальные казусы. Но я боюсь, что индивидуальные казусы в условиях перспективной конкуренции могут просто сдуться»,

- сказал губернатор.

Руководители комбината пытались объяснить главе РК, что существуют разные бизнес-модели, и право на жизнь имеют как крупные холдинги, так и небольшие предприятия, которые платят налоги, предоставляют рабочие места, выпускают востребованную и конкурентоспособную продукцию. Ольга Раздрогина недоумевала, почему комбинату не дают нормально работать, а выдвигают с каждым разом все более невыполнимые требования. Раздрогина уверена, что неразумно развивать молочные фермы, если в любой момент с комбинатом могут прекратить арендные отношения, и перерабатывать сырье будет попросту негде.

Вот очень интересно: а что будет делать региональная власть, если ОМК последует ее совету, плюнет на старое здание и реально построит рядом новый молокозавод? Сегодня существуют модульные, быстро привязываемые к местности проекты, относительно недорогие и, в отличе от старого здания ОМК, легко приводимые к современным европейским и ВТО-стандартам. Куда правительство денет старый имущественный комплекс? Арендатор на него найдется едва ли. Его придется либо бесполезно содержать за наш с вами счет, либо сносить - опять же за наш с вами счет.

Действительно, предложения правительства построить новый завод и создать собственное крупное молочное производство со стороны выглядит как издевательство. Республиканская власть может позволить себе тратить ежегодно на поддержание отстающих государственных совхозов 150 миллионов рублей. Это деньги из бюджета, заработанные всей республикой. Но рассказывать собственникам частных предприятий, что им следует построить, мягко говоря, неумно. Да, простите, это и не дело чиновников. Их главная задача – создать для бизнеса комфортные условия. Или, как минимум, не мешать. К сожалению, Карелии в этом смысле хронически не везет.

И ладно бы, республиканская власть демонстрировала успехи в области сельского хозяйства. Но ведь цифры говорят об обратном. Согласно официальным данным Карелиястат, в январе-ноябре 2021 года в сельскохозяйственных организациях производство молока уменьшилось на 7,6 процента. По оперативным данным, на 1 декабря 2021 года, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось за год на 8,4 процента, коров стало меньше на 5 процентов, поголовье свиней сократилось на 12 процентов, а овец и коз на 5,4 процента.

На совещании Лабинов рассказал, что проект по строительству роботизированной молочной фермы практически провалился. Судя по его словам, сейчас в правительстве лихорадочно ищут выход из крайне некрасивой ситуации. В Карелии с 2020 года мертвым грузом лежат 500 миллионов рублей на строительство роботизированной фермы, о которой республиканская власть прожужжала все уши. Более 17 миллионов бюджетных рублей было выделено на проектно-сметную документацию. Теперь, как выразился Парфенчиков, у него появилось ощущение, «что можно проще», то есть не роботизированную ферму строить, а что-то другое. Нормально? И после всего этого Парфенчиков с Лабиновым рассказывают руководителям вполне успешного и давно работающего предприятия, как им вести бизнес!

И все же. Почему правительство так упорствует в своем нежелании продать старые помещения? Парфенчиков ответил и на этот вопрос:

«Мы, собственно говоря, теряем определенный рычаг в мотивации развития молокоперерабатывающего завода в Олонце».

О каком рычаге идет речь? «У нас нет уверенности, что при нынешней модели, купив стены, вы не рухнете», - сказал губернатор. Скворцова удивилась, пытаясь выяснить, откуда возникли подобные мысли. Глава Карелии сослался на мнение анонимных "специалистов".

Неужели Парфенчиков боится, что раскрученное молокоперерабатывающее производство, имеющее собственную торговую сеть, получив в собственность производственную базу, вдруг свернет выпуск популярной пищевой продукции? Вряд ли он настолько наивен.

Как мне кажется, ответ нужно искать в другом откровении губернатора. «Кто собственником медиахолдинга является? Вы?» - поинтересовался Парфенчиков у Раздрогиной. Получив утвердительный ответ, губернатор продолжил:

«Ну так значит, это ваша политика в отношении Лабинова…. Вы его по поводу Туксы как только не называли в своем медиахолдинге. Это чего, партнерство что ли?»

Лабинов подхватил тему, припомнив, что его называли и коррупционером, и пустобрехом. Губернатор уверен, что партнеры так не поступают.

«Во-первых, нам нужно государственно-частное партнерство, действительно, выстраивать в рамках партнерских отношений. И все проблемы решать не через холдинг – медиа, а через холдинг производства молока. Янишполе – это у вас правильный холдинг. А ОМК и «Губерния», «Руна» - это неправильный холдинг»,

- сказал губернатор.

То есть истинная причина упорного нежелания власти продавать здания ОМК кроется... в реакционной политике СМИ. И губернатор не стыдится об этом открыто заявлять. Фактически встреча учредителя «неправильных холдингов» с Артуром Парфенчиковым ничем конкретным не завершилась. Губернатор предложил вновь встретиться в апреле. К этому времени ОМК должен выйти на переработку 50 тонн молока в сутки, продвинуться в развитии фермы в Янишполе и, судя по намекам губернатора, умерить критику в СМИ «медиахолдинга».

Артур Парфенчиков часто напоминает, что он – юрист. Он не может не знать, что в УК РФ есть статья 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», подразумевающей, что журналистов нельзя принуждать как к распространению, так и к отказу от распространения информации. Особенно с использованием служебного положения.

Я, конечно, не юрист, но у меня складывается впечатление, что карельский губернатор в своих публичных высказываниях максимально приблизился к тому, что называется цензурой. Смею предположить, что больше всего Парфенчиков боится потерять «рычаг» влияния на СМИ, которые пока еще неподконтрольны правительству. Их в Карелии осталось совсем мало…