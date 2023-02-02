«Патриот» и лесовоз неудачно встретились на повороте

Днем 1 февраля в Питкярантском районе в аварии пострадал один человек. Дорожный инцидент случился на четвертом километре дороги «Подъезд к поселку Хямекоски». Участниками ДТП стали «УАЗ «Патриот» и лесовоз «Мерседес».

В ГИБДД Карелии предварительно установили, что внедорожник под управлением 61-летнего водителя занесло на повороте. В этот момент по встречной полосе двигался лесовоз с грузом.

У внедорожника оказалась разбита передняя часть, лесовоз завалился в кювет. Водитель «Патриота» госпитализировали. ГИБДД проводит проверку. // фото ГИБДД РК