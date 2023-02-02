Сегежанин не давал соседке спать ночью и заплатит ей 10 тысяч рублей

Жительница Сегежи подала иск в суд к соседу, который систематически мешал ей спать по ночам. Из его квартиры постоянно доносился шум, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности именно за нарушение тишины.

Женщина в исковом заявлении указала, что из-за действий ответчика вынуждена была обращаться за медицинской помощью. Она попросила взыскать с соседа 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил ее требования, но взыскал не 100 тысяч рублей, а 10 тысяч. // фото: freepik.com