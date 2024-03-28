Пассажиры троллейбуса в Петрозаводске пожаловались на капель

Один из пассажиров троллейбуса в Петрозаводске попал под капель. Об этой ситуации горожанин рассказал в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

- Кто еще проехал в троллейбусе с капелью прямо внутри? Утро 27 марта, 5 маршрут, борт 428, не самый старый,

- сказано в публикации.

Комментаторы написали, что ситуация не вызывает удивления: их выпустили в 2009 году, а отстаиваются машины под открытым небом. // фото: «Петрозаводск говорит»