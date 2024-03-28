Хищники в Карелии съели собаку в день волчьих свадеб

Волки ночью наведались в Пряжу и загрызли собаку. Следы кровавого пира увидел известный карельский кондитер Валентин Сватовой.

Он написал в соцсети, что наблюдал на снегу останки несчастного пса и кровь.

- Говорят, сегодня день волчьих свадеб,

- добавил Валентин.

Одна из жительниц поселка написала в комментарии, что этой ночью видела волка. Хищник бегал между сараями на Советской и Зеленой улицах. Это было примерно в час ночи, «собаки как с ума сошли». // фото: freepik.com