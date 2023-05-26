26 мая 2023, 18:06
Пассажиры сломавшегося троллейбуса наблюдали в окно аварию
Дорожный инцидент на Ленинградском кольце попал в объектив камеры наблюдения
Сегодня в районе 17 часов в Петрозаводске произошла дорожная авария на Ленинградском кольце. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как сперва в 16:53 на кольце встает троллейбус, у которого возникла проблема с контактной сетью. Водитель начал чинить повреждение, и в 16:56 в этом же месте столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся по кольцу.
В результате происшествий движение на этом участке дорожной сети оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink