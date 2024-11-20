Пассажиры могут бесплатно использовать Wi-Fi в аэропорту Петрозаводска

Беспроводной интернет доступен пассажирам в аэропорту Петрозаводска. В паблике воздушной гавани рассказали, что Wi-Fi предоставляют бесплатно.

К нему можно подключиться в зоне регистрации на рейсы и залах ожидания. Для этого необходимо выбрать на смартфоне сеть Airport Petrozavodsk и пройти авторизацию по звонку, SMS или через учетную запись на портале Госуслуг.

Напомним, ранее стало известно, что беременные и пассажиры с маленькими детьми в аэропорту Петрозаводска смогут находиться в комфортных условиях. // фото: аэропорт Петрозаводска