Добровольцы помогут построить снежные убежища для нерп на Ладоге

На Ладожском озере планируют построить снежные убежища для нерп. Об этом сообщили представители «Фонда друзей балтийской нерпы» на странице группы «Спасение тюленей 699-23-99».

В фонде отметили, что запрет на использование дронов сильно усложнил мониторинг состояния нерп. Если раньше наблюдение за животными велось с помощью беспилотников, в разработку и внедрение которых были вложены значительные усилия и средства, то теперь приходится возвращаться к методам десятилетней давности.

— Мы вновь используем бинокли, зрительные трубы, мощные камеры с большим зумом и наблюдаем за нерпами с лодок, деревьев или с обрывистых берегов,

— пояснили представители фонда.

Экологи также сообщили о тревожной тенденции: этой осенью в Финском заливе заметно сократилось количество балтийских нерп в местах, где они обычно отдыхают перед зимовкой. Ученые предполагают, что это связано с человеческой активностью на островах Финского залива.

В рамках осенних наблюдений специалисты искали подходящие места для создания снежных укрытий на Ладожском озере. Им удалось найти подходящую территорию в Ленинградской области, что значительно облегчит организацию выездов добровольцев и позволит построить больше снежных куч. // фото: freepik.com