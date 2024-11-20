20 ноября 2024, 14:15
Остановку транспорта запретят на дороге в центре Петрозаводска
Мэрия карельской столицы предупредила автомобилистов об изменении схемы движения
В центре Петрозаводска изменится схема движения. Об этом сообщили в мэрии города.
По данным администрации, с 11 декабря будет запрещена остановка транспортных средств в Судебном проулке от улицы Красной до улицы Крупской. Изменения призваны улучшить качество уборки дороги.
Автомобилистов просят обращать внимание на установленные дорожные знаки и строго соблюдать правила дорожного движения. // Фото: freepik.com