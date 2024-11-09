Комната матери и ребенка открылась в аэропорту Петрозаводска

В международном аэропорту Петрозаводска открылась комната матери и ребенка. Воспользоваться ею смогут пассажиры с детьми, сообщили в администрации воздушной гавани.

Это, в частности, родители с детьми до 7 лет (по одному взрослому на ребенка), дети с инвалидностью до 14 лет, а также беременные женщины на поздних сроках.

Помещение рассчитано на восемь человек, и в нем можно находиться до полутора часов, после чего предусмотрен 30-минутный перерыв на уборку и дезинфекцию.

Для доступа к комнате необходимо предъявить паспорт, билет или посадочный талон, свидетельство о рождении ребенка, а также направление из медпункта аэропорта. Беременным потребуется обменная карта. // фото: аэропорт Петрозаводска/ВКонтакте