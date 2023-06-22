22 июня 2023, 10:02
Пассажир маршрутки едва не провалился в дыру в полу
Очередной разваливающийся автобус заметили на улицах столицы Карелии
Петрозаводчане продолжают удивляться «комфортным» условиям, в которых им предлагают ездить в автобусах за 48 рублей. Очередной пост о гнилом автобусе появился в сообществе «Подслушано в Птз».
Пассажир запечатлел дыру в полу автобуса №12.
«Мы за это должны платить 48 рублей по городу? В Питере нормальный автобус стоит 44 рубля. А тут человек просто прошел к свободному месту и чуть не улетел»,
- написал недовольный пассажир. С его слов, металл гнилой, а автобус «скрипит и гремит, как будто в последний путь».