Пашаев проговорился о гонораре, который ему выплатил Михаил Ефремов

Юрист Эльман Пашаев рассказал о том, что получил крупный гонорар от Михаила Ефремова за то, что защищал его в суде. Об этом бывший адвокат артиста сообщил в эфире программы «Новые русские сенсации», пишет Ura.ru.

Точной суммы Пашаев не назвал, однако, заявил, что «нулей в ней много». По словам юриста, крупный гонорар связан с тем, что ему пришлось проделать большую работу, а также с тем, что вместе с ним трудились еще шесть человек. Пашаев отметил, что всегда получает крупные гонорары.

По данным СМИ, Михаил Ефремов выплатил своему адвокату 11 миллионов рублей.

После резонансного процесса Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката.

Напомним, суд назначил Михаилу Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет. Актер готовится к обжалованию вердикта.

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