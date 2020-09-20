Психологи рассказали, как побороть осеннюю хандру

Чтобы не поддаваться осенней хандре, необходимо следовать ряду простых советов. Об этом рассказали специалисты сферы психологии, пишет ТАСС.

Так, психолог Елена Пояркова советует соблюдать режим дня и ни в коем случае не отказываться от прогулок, встреч с друзьями и физической активности. Даже плохая погода не должна этому мешать.

В свою очередь, иммунолог Иван Козлов посоветовал уделить внимание самоорганизации. Он считает, что осенью нужно больше работать, но и не забывать про активный отдых и общение с близкими людьми.

Чтобы избежать дефицита витамина D в осенне-зимний период, нужно есть больше овощей, фруктов и рыбы, добавил специалист.